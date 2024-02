Milano: CityLife Shopping District fa progetti per guadagnarsi spazio nell’incoming

16:24

Con i suoi 32mila mq di superficie commerciale complessiva e un mix di 100 esercizi dedicati a shopping, ristorazione, servizi e tempo libero è il distretto commerciale urbano più grande d'Italia e ora si vuole far spazio anche nell’incoming turistico.

Stiamo parlando di CityLife Shopping District, parte di uno dei più importanti progetti di riqualificazione urbana in Italia e in Europa, che è ormai diventato un destination point per i turisti internazionali. “Incominciamo a vedere un nutrito movimento di clientela cinese e giapponese – spiega lo shopping district – mentre, da parte dei mercati consolidati, cresce ulteriormente l’interesse della componente spagnola e di quelle inglese e svizzera”.



I CityLifers

Al primo posto, però, ci sono sempre gli ospiti italiani, che CityLife Shopping District è riuscito a raccogliere nella community dei CityLifers, un insieme eterogeneo di persone che hanno scelto i suoi spazi interni ed esterni - il centro è immerso nel secondo parco pubblico della città e inserito in un quartiere interamente pedonale - come luogo in cui condividere interessi e tempo libero, facendone dei veri e propri ambassador del brand.



“Tra i nostri obiettivi – spiegano – anche l’ampliamento del numero di eventi organizzati e delle partnership con i player nazionali e internazionali, sulla scia di quanto già fatto con Emirates, Trenitalia e Italo, che hanno inserito la nostra offerta nelle loro riviste di bordo”.