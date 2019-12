Turismo wellness, gli investimenti di Slovenia e Tunisia

17:30

Benessere come destinazione: è questa la nuova frontiera del turismo. Il cosiddetto well-living travel attira sempre più persone e l'obiettivo delle destinazioni diventa quello di emozionare ed entusiasmare gli ospiti.

Tra le mete che fanno da traino figura la Slovenia: su 600mila arrivi italiani, infatti, 150mila sono diretti verso le terme (nel Paese si contano 14 centri termali). "Il cliente viene in Slovenia non solo per il benessere termale, ma per concedersi una vacanza di piacere a 360 gradi" ha affermato Alijosa Ota, direttore Ente Turismo Sloveno (nella foto).



Anche la Tunisia sta lavorando su questo fronte: si punta molto sull'avanguardia grazie all'arrivo nel Paese di nuove catene alberghiere, senza dimenticare gli innumerevoli centri sulla costa che sfruttano i benefici effetti del clima marino: "Siamo la seconda meta per la talassoterapia dopo la Francia" ha precisato Souheil Chaabani, direttore dell'Ente Nazionale Tunisimo per il Turismo in Italia. L. F.