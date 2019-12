Olimpiadi 2024: Tahiti si candida per gli eventi di surf

16:21

Le Isole di Tahiti sono state selezionate come destinazione ospitante degli eventi di surf dei Giochi Olimpici 2024, assegnati a Parigi.

Pubblicità

A convincere il Comitato dei Giochi Olimpici è stata l'onda di Teahupo'o, considerato uno dei migliori spot di surf del pianeta viste le sue condizioni ideali per i surfisti. Il prossimo passo sarà la presentazione al Consiglio Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale, l'8 gennaio 2020, di Teahupo'o come migliore scelta per le gare di surf, a cui seguirà l'approvazione finale.



Il periodo delle Olimpiadi 2024, dal 26 luglio al 10 agosto, coinciderà anche con la stagione del passaggio delle megattere.