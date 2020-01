Il colosso Cina e i numeri impressionanti del turismo

12:02

Il Ministero della Cultura e del Turismo di Pechino ha pubblicato le cifre dell’industria turistica cinese, cifre, senza dubbio, impressionanti. Alla fine di settembre, in Cina erano operative 38.433 agenzie di viaggi che hanno organizzato 17,59 milioni di viaggi all'estero.

Secondo il rapporto, tra le destinazioni estere più popolari figurano la Thailandia e il Giappone.



Nello stesso tempo, le agenzie hanno assistito 4,86 milioni di turisti stranieri in visita in Cina continentale, in particolare per flussi in arrivo da Hong Kong, Taiwan, Repubblica di Corea e Macao.



Le agenzie hanno inoltre organizzato 49,3 milioni di viaggi all'interno del Paese per i turisti domestici.