Il Giappone dei ‘pazzi’ souvenir

16:34

Il Giappone è il Paese perfetto per portare a casa ogni sorta di souvenir, sia per appassionati sia per chi, invece, ama quel senso di esotico che gli oggetti del Sol Levante possiedono.

Tolti gli oggetti di culto per gli appassionati di manga, che sono una categoria specifica e per la quale serve un manuale, l'oggettistica giapponese offre mille e una delizia da portarsi a casa.



Si va dai Furin, le campanelle che tintinnano al vento al gatto di ceramica Maneki Neko che porta fortuna, dalla Kokeshi Dolls, bamboline in legno che si dice abbiano ispirato le prime matrioske, al Kendama, un giocattolo rompicapo colorato e difficilissimo da completare...(continua nella digital edition)