Thailandia, arrivi dall'Italia a +4%

17:21

Crescono di circa il 4% gli italiani in vacanza in Thailandia, arrivati a 272.284 unità nel 2019. "Il trade è fondamentale, perché la maggior parte di loro prenota in agenzia volo e soggiorno. Poi, una volta arrivati, si spostano in auto o con mezzi pubblici per combinare mare e cultura" dice il direttore per l'ente del turismo Malinee Nitikasetsunthorn, responsabile per il nostro Paese e per Spagna, Portagallo, Turchia e Israele (nella foto). "Il nostro compito, ora, è spingere le località meno note, a partire da Nakhon Si Thammarat".

Altro messaggio da inviare al mercato: allargare la platea dei viaggiatori. "La destinazione si presta per tanti target, non solo famiglie e viaggi di nozze, ma anche Mice e Lgbt. La Thailandia può essere cheap, ma ormai si trova anche fascia alta e lusso" aggiunge il direttore.



Quanto ai collegamenti, ci sono numerose soluzioni dirette da Roma e Milano e quest'anno si attiverà anche l'alternativa di Eva Air con scalo a Taipei (posticipata a maggio a causa del coronavirus). A. L.