Repubblica Ceca, la strategia trade per l'Italia

14:35

L'ente del turismo per la Repubblica Ceca punta sul trade per crescere sull'Italia. Nel 2019, dal nostro Paese, gli arrivi sono stati 409.623, per 1,1 milioni di pernottamenti, in linea con il 2018.

Pubblicità

"Siamo soddisfatti perché la percezione del Paese è cambiata. Se dieci anni fa l'85% dei viaggiatori si fermava a Praga, oggi almeno un quarto di loro allarga il tour verso Brno, Boemia e Moravia meridionale. E va forte il segmento cicloturismo-natura" ha detto in un incontro con la stampa Lubos Rosenberg, direttore di Czech Tourism Italia. Per viaggi di gruppo, scuole e specialmente nel Centro-Sud, le prenotazioni in agenzia rivestono ancora un ruolo importante.



Per questo l'ente sta sperimentando un'attività di marketing mirata, per ora partita nelle province di Milano e Bergamo. A. L.