Israele: nuova tratta ferroviaria fino al Muro del Pianto

12:45

Novità a Gerusalemme, che come segnalato da Ansamed presto si doterà di un nuovo tratto della linea ferroviaria Tel Aviv-Gerusalemme, arrivando fin sotto al Muro del Pianto. La Commissione nazionale per le infrastrutture ha infatti approvato la nuova tratta interamente sotterranea.

Pubblicità

Quella stazione, come spiega Israel ha-Yom, sarà dedicata a Donald Trump, in un gesto di riconoscenza per il trasferimento dell’ambasciata Usa a Gerusalemme. Si troverà 50 metri sotto alla superficie e sarà collegata da scale mobili alla Spianata del Muro del Pianto. “E' un momento molto emozionante per Israele e per le generazioni a venire” ha detto il ministro dei trasporti Bezalel Smotrich.



Il progetto ha però sollevato le obiezioni degli ambientalisti israeliani, che già avevano criticato la costruzione di una cabinovia diretta verso il Monte Sion, oltre le mura dalla Città Vecchia. Da parte sua il ministero degli esteri giordano ha affermato che Israele non ha alcun diritto di costruire stazioni ferroviarie dentro la Città Vecchia di Gerusalemme.