Itb lancia una piattaforma per il networking turistico globale

Itb lancia oggi una nuova piattaforma che ha lo scopo di facilitare il networking in ambito turistico.

Itb.com è online e aperta a tutti e sarà attiva 365 giorni all’anno.

Un sito globale

Nonostante la cancellazione dell’edizione 2020 della fiera, Itb ha realizzato un sito web globale per offrire strumenti innovativi per le aziende, reti e contenuti esclusivi. “In un momento molto difficile per l’intero comparto, l’industria del turismo ha bisogno di Itb più che mai - ha affermato Martin Buck, vicepresidente senior di Travel + Logistics, Messe Berlin GmbH -. Ecco perché, in occasione degli eventi organizzati sulla piattaforma, i principali oratori di Itb potranno discutere di come l’industria dei viaggi nel mondo può sfruttare strategie intelligenti per assicurare lo sviluppo del comparto turistico anche in questa delicata fase”.



Video esclusivi

Sulla scia degli ultimi sviluppi, le discussioni su come l'industria può gestire l’effetto coronavirus avranno un ruolo chiave. Tra il 5 e l'11 marzo 2020 gli operatori possono seguire su itb.com oltre 20 streaming e video live esclusivi in inglese e tedesco, alcuni in tempo reale. Successivamente, saranno resi disponibili come video su richiesta.

“Con il lancio di questo nuovo sito web stiamo creando una piattaforma chiave e una rete che non ha eguali, utilizzabile in tutti i mercati del mondo. L'obiettivo è quello di garantire la disponibilità di attività e contenuti per tutto l’anno. Vogliamo anche fornire un accesso facilitato a chi si è appena affacciato al settore ha aggiunto Martin Buck.



Come accedere

Tutti i partecipanti registrati a Itb Berlin 2020 possono accedere alla rete, compresi i visitatori, i partecipanti alle convention, gli espositori e i rappresentanti dei media. Poco dopo il suo lancio la rete è già molto attiva.

Le ‘sale virtuali’ vengono rese disponibili online e qui gli utenti possono tenere riunioni che avevano programmato prima di Itb Berlin 2020. Un collegamento video consente incontri face to face, ma è anche possibile comunicare solo tramite un collegamento audio. Nelle sezioni ‘Approfondimenti’ e ‘Notizie’, itb.com contiene le ultime notizie dal World Travel Trends Report e le Itb Berlin News.