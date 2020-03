Il Wttc rinvia in autunno il congresso mondiale in Messico

12:10

Il World Travel & Tourism Council ha rinviato la sua conferenza internazionale in Messico fino all'inizio dell'autunno. Come riportato da Travelmole, lo spostamento dell’evento, che avrebbe dovuto svolgersi alla fine di aprile, ha lo scopo di dare al settore dei viaggi e del turismo il tempo di riprendersi dallo scoppio del coronavirus e dal suo impatto nel mondo.

Una piattaforma globale

Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc, ha dichiarato: “Siamo solidali con i governi, i paesi e le organizzazioni colpiti da Covid-19 e non vediamo l'ora di realizzare il nostro vertice globale in autunno. L’evento fornirà una piattaforma globale per discutere della ripresa del settore e dei piani futuri".





Carlos Joaquin, governatore del Quintana Roo, ha dichiarato: "Cancun e lo Stato di Quintana Roo stanno continuando a pianificare un programma completo di eventi, incontri e convegni. Non abbiamo casi Covid-19 ma siamo vicini ai colleghi di tutto il mondo. Attendiamo quindi di ospitare il ventesimo vertice mondiale del Wttcin autunno e di garantire che sia il vertice globale di maggior successo di sempre".