Un appello disperato, giunto dopo che le ultime informazioni ufficiali davano in fase di rientro gli italiani ancora bloccati in Marocco grazie a un collegamento Alitalia previsto per ieri.

“Ma quale rientro, siamo fermi a Casablanca (nella foto) da sabato scorso e per ora non ci sono novità sul famigerato volo di ritorno” dice Vivenzio Coletta dopo aver contattato la redazione di TTG Italia. Coletta è parte di un gruppo di sei viaggiatori italiani, tutti bloccati all’interno dell’hotel Kenzi Tower di Casablanca.

Notizie inesatte

“Ho seguito le notizie che venivano riportate in Italia, anche da autorevoli giornali. Si parlava del rientro degli italiani, che oltre al nostro gruppo che sta viaggiando con Mistral Tour sono numerosissimi in Marocco, ma per ora niente”.



I fatti

In contatto costante sia con il Consolato d’Italia a Casablanca sia con Mistral Tour, Coletta ha visto rimandare continuamente il volo perché “Mancano le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità marocchine al volo commerciale programmato. Mistral Tour ci ha assistiti nel migliore dei modi possibile, riemettendo i nostri biglietti aerei per volare prima in Italia, poi su Nizza, poi su Ginevra…. Niente da fare! Non si sblocca l’autorizzazione al volo commerciale da parte delle autorità locali e noi ora siamo stati confinati in albergo. Abbiamo seriamente paura di ammalarci, di non riuscire a rientrare”.



Manca l'assistenza della Farnesina

Malgrado tutto il sostegno offerto dal tour operator al gruppo di viaggiatori, Coletta ritiene che dalla Farnesina non sia arrivata fino ad ora l’assistenza sufficiente: “Fin dall’inizio il Ministero degli Esteri aveva detto di trovare un volo alternativo, ma questo volo non c’è”. E il problema di Coletta e compagni di viaggio, bloccati in Marocco, va riprodotto su scala più ampia: “Dal Consolato italiano di Casablanca mi hanno confermato che in Marocco sono bloccati in attesa di rimpatrio ‘parecchi’ italiani”.

La speranza è che qualcosa si smuova nelle prossime ore. Forse già oggi pomeriggio gli italiani potrebbero partire con un volo Neos alla volta di Fiumicino e Malpensa.