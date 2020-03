Riaperta in Cina parte della Grande Muraglia

15:29

Una sezione della Grande Muraglia, quella che va da Bei Liu Lou e Nan Wu Lou Ban, è stata riparta oggi ai turisti. Chiusa del 25 gennaio per lo scoppio della pandemia, la parte più popolare, quella di Badaling, terrà un orario di visite dalle 9 alle 16.

I flussi consentiti nella fase iniziale saranno solo il 30% di quelli consueti e le regole di accesso sono particolarmente rigide: è necessaria la prenotazione in anticipo dei biglietti sul sito web ufficiale o attraverso la app WeChat, nonché la registrazione dello stato di salute con Health QR code (via AliPay o WeChat). Inoltre è obbligatorio indossare la mascherina e osservare la distanza di almeno un metro dagli altri.



Le altre sezioni, come la funicolare e il museo di Badaling, resteranno chiusi.