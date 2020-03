Egitto: da oggi in vigore il coprifuoco dalle 19 alle 6 del mattino

15:19

L’Egitto comincia oggi il primo giorno di coprifuoco parziale, con divieto di uscire dalle 19 alle 6 del mattino per le prosime due settimane.

Come segnalato su Rainews, il boom di contagi in Africa ha spaventato l'Egitto, che ha adottato misure più restrittive per prevenire e arginare la diffusione del coronavirus nel Paese.



Dopo un monito del Fondo monetario internazionale, che ha sottolineato come la scarsità di materiale medico potrebbe avere conseguenze gravissime nelle nazioni più povere del Medio Oriente e dell'Africa, il primo ministro Mostafa Madbouly ha annunciato che chi infrangerà le disposizioni sarà punito con una multa fino a 253 dollari o con il carcere.



Nel fine settimana chiusi tutti i negozi e i centri commerciali, mentre nei giorni feriali la chiusura è prevista per le 17.

Scuole e università hanno prorogato la chiusura anche per le prossime due settimane, proprio come la sospensione del traffico aereo. Lo stop a tutti i collegamenti internazionali da e per l'Egitto era stato annunciatolo scorso 19 marzo con l'eccezione dei voli speciali con a bordo gli egiziani che hanno voluto far rientro nel Paese. A ieri in Egitto si registravano 366 casi positivi e 19 persone decedute. Fra le operazioni in atto in questi giorni, anche la sanificazione delle piramidi di Giza.