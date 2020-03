Un’isola spa alle Maldive: apre a settembre Kagi Maldives Spa Island

10:09

Aprirà a settembre una nuova soluzione per gli appassionati di Maldive. Si tratta del Kagi Maldives Spa Island, un resort nell’atollo di Male Nord completamente orientato alle esperienze wellness.

Pensato come un boutique hotel sull’acqua, il resort offrirà 50 sistemazioni in villa disposte sulla spiaggia, sulla laguna o direttamente sull’oceano, due ristoranti, tre bar, un centro immersioni sulla barriera corallina.



La nuova isola si trova a 15 minuti di idrovolante o a 60 minuti di motoscafo dall’aeroporto Velana International.



Ma il cuore del Kagi Maldives sarà la spa, 1.500 metri quadrati dedicati al benessere al centro dei quali domina una struttura a forma di lacrima che ospita un centro yoga e altri servizi.



Moltissimi i trattamenti e le esperienze benessere offerte dalla spa, dalla cristalloterapia allo yoga, appunto, al sessioni di coaching sulla nutrizione, oltre naturalmente ai tradizionali trattamenti viso e corpo. Per questi ultimi, Kagi Maldives Spa Island ha stretto un accodo con EpicurenDiscovery, brand di prodotti per la cura del corpo.