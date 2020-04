La coppia bloccata in luna di miele alle Maldive

12:57

L’ombra del coronavirus si allunga anche sui viaggi di nozze. L’ultimo caso è quello riportato da Il Post, che citando il New York Times racconta della coppia sudafricana costretta a un esilio forzato alle Maldive raggiunte in occasione del viaggio di nozze. Per via delle restrizioni dovute al contagio da coronavirus la coppia ha prolungato il soggiorno e adesso è bloccata in un resort di lusso in attesa di poter tornare in Sudafrica.

La coppia era partita per la luna di miele confortata dal fatto che non c’erano particolari restrizioni al volo prenotato e che l’agenzia di viaggi alla quale si erano rivolti si era dimostrata favoreovole alla partenza.

Il soggiorno era previsto al Cinnamon Velifushi Maldives, un resort che occupa un’intera isola e che può accogliere 180 ospiti.



Mercoledì scorso la notizia che tutti gli aeroporti sudafricani sarebbero stati chiusi entro la mezzanotte di giovedì e l’impossibilità di riuscire a imbarcarsi in tempo per far ritorno a casa. Almeno fino a oggi.