Disney World: l'odissea di 200 italiani bloccati in Florida

12:59

A causa dell'emergenza Coronavirus 200 ragazzi italiani, dipendenti del parco divertimenti Disney World di Orlando, sono rimasti senza lavoro. Come Federico Arca che, tramite Facebook, ha fatto luce sull'accaduto: "Disney World ha deciso di terminare ogni programma, dovete lasciare i vostri appartamenti entro il 18 aprile ed entro un mese gli Stati Uniti", questo il contenuto della lettera recapitata ai giovani l'11 aprile.

Tuttavia l'unico modo per raggiungere l'Italia è passare via New York e i voli sono in overbooking o non confermati fino al 19 aprile. Da qui il suo grido di allarme: "Sono stato cacciato dalla Florida. Il mio appello dev'essere per l'Italia, per la mia nazione, che non voglio mi lasci in mezzo alla strada" ha scritto il giovane su Facebook. L. F.