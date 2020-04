L’Australia in lockdown riapre le spiagge per “salute mentale e fisica”

15:12

A Sydney, malgrado lo stop delle attività per la pandemia di coronavirus, sono state riaperte alcune spiagge. Il comune di Randwick City ha dato la possibilità di tornare in spiaggia ai suoi cittadini per poter fare esercizio fisico.

Il sindaco della località ha avvertito sulla necessità di cooperazione da parte dei cittadini con il rispetto di determinate regole, salvo tornare alla chiusura.



Le spiagge sono state riaperte dopo tre settimane, secondo quanto si legge su Repubblica, per preservare "la salute mentale e fisica" della comunità. Il provvedimento riguarda solo una piccola parte dei lidi cittadini mentre il Paese ha deciso di prolungare il lockdown malgrado l’epidemia sia parzialmente sotto controllo.