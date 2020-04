Le Bahamas in un video per esprimere fiducia nella ripresa

17:27

Le Bahamas in prima linea nella trasmissione di un messaggio di speranza sul futuro turistico. In un breve video, ‘Dalle Bahamas with love’, le isole mostrano i loro punti forza e aspettano di dare nuovamente il benvenuto ai turisti internazionali.

Pubblicità

Inoltre, alcune imprese bahamiane locali vogliono condividere le loro attività anche dietro le quinte del blocco nazionale da coronavirus. Fra gli altri, l'Atlantis Paradise Island mostra la cura continua profusa nei riguardi degli animali che vivono nel più grande habitat marino all'aperto del mondo, che comprende 14 lagune e oltre 50mila animali acquatici che rappresentano oltre 250 specie marine.



E, sempre sul tema degli animali, Il Messaggero segnala un episodio curioso, riportato in un video: una colonia di granchi avrebbe infatti fatto una visita nell’aeroporto delle Bahamas. Gli animali si sono concentrati in particolare nell’area del ritiro dei bagagli.