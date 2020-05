Croazia aperta agli italiani con prenotazione alberghiera

15:55

Il Governo croato fa chiarezza sugli ingressi degli italiani per la prossima estate, ai quali, secondo quanto riportato da Il Messaggero, basterebbe mostrare la prenotazione dell'hotel.

Sebbene tra i cittadini dei dieci Paesi dell'Ue (Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia) ai quali ieri la Croazia ha riaperto i confini senza restrizioni non ci siano anche gli italiani, dall'Italia è comunque possibile entrare in Croazia per motivi di lavoro e per comprovate ragioni economiche, tra le quali sarebbero incluse anche quelle turistiche.



Risulta quindi possibile entrare in Croazia anche dall'Italia se si esibisce alla frontiera una prova di prenotazione alberghiera o in altra struttura ricettiva. Per accelerare l'ingresso, il ministero degli Esteri croato consiglia di presegnalare l'arrivo in Croazia compilando un modulo disponibile al momento solo in inglese e in croato, sul sito del ministero degli Interni croato.