Turisti italiani a Malta dal 1 luglio senza restrizioni

09:49

Virata in direzione della riapertura dei confini anche per Malta. Diversamente da quanto annunciato in precedenza, anche i turisti provenienti da Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, inizialmente abiliotati a entrare nel Paese solo a partire dal 15 luglio, potranno come quelli delle altre regioni volare a Malta dal 1° luglio.

Al Malta International Airport tutti i visitatori sono sottoposti a termoscan per la rilevazione della temperatura e sono tenuti a firmare un’autocertificazione che richiede informazioni riguardanti i propri viaggi nei 30 giorni precedenti l’arrivo. Negli spazi al chiuso del terminal, è obbligatorio l’uso di mascherina o visiera, regola che vale anche per i transfer in autobus dall'aereo al terminal o viceversa.



In generale in tutto l’arcipelago, indossare la mascherina o la visiera è necessario solo in determinati luoghi o al chiuso, quando non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Ristoranti, hotel, stabilimenti balneari hanno messo in atto ulteriori misure di igiene e sicurezza e si sono attrezzati per far rispettare il distanziamento sociale.



Ad ulteriore tutela del turista, Malta Tourism Authority sta consegnando un certificato di conformità a tutte quelle attività che hanno dimostrato di poter garantire la conformità ai protocolli Covid-19 fornendo i massimi livelli di pulizia e sicurezza. Gli esercizi autorizzati espongono uno special adesivo all’ingresso. I mezzi pubblici, i taxi e le auto a noleggio sono regolarmente igienizzati e ci sono precise regole che ne predispongono l’areazione.



L’elenco dei paesi che viene accolto a Malta senza restrizioni è comunque in continuo aggiornamento.

Infine, Malta Tourism Authority ha prodotto una guida, con anche la versione in italiano, che chiarisce le procedure anti Covid-19.