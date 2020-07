Baleari in lotta contro il virus: le nuove misure di sicurezza

13:26

I turisti che visitano le Baleari devono indossare le mascherine sia nei luoghi chiusi, sia all’aperto. È la nuova misura adottata dal governo locale, da cui, però, fanno eccezione le spiagge, le passeggiate, gli spazi naturali all’aperto, o quando si svolgono attività fisiche e sportive, quando si mangia e si beve.

Questo implica - come riporta travelmole.com - che negli hotel e soprattutto nelle aree pubbliche come hall, corridoi e ascensori, si indossi il dispositivo. Sono esenti dall’obbligo i minori di 16 anni. Nel frattempo la Spagna ha lanciato la nuova campagna turistica ‘Back to Spain’, con una serie di video e pubblicità digitali, destinata ai suoi mercati strategici per il turismo. S. P.