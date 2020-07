Itb Asia al via in ottobre su una piattaforma virtuale

13:03

Itb Asia, Mice Show Asia e Travel Tech Asia si svolgeranno dal 21 al 23 ottobre 2020 su una piattaforma virtuale.

L'evento sarà ospitato su una piattaforma di recente sviluppo, denominata ‘Community Itb’, il cui lancio ufficiale è previsto per il 12 agosto. Oltre a ospitare l'edizione di quest'anno di Itb Asia, Mice Show Asia e Travel Tech Asia, Community Itb faciliterà il coinvolgimento virtuale lungo tutto l'anno dei principali attori del comparto turistico.



Katrina Leung, amministratore delegato di Messe Berlin Singapore, ha dichiarato: “Ci assumiamo un'enorme responsabilità quale motore per la rirpesa dei viaggi. Tenendo conto della necessità delle aziende di connettersi, è indispensabile unire la comunità per consentire lo svolgimento di riunioni di lavoro e lo scambio di informazioni. Community Itb sarà l'ultima novità permanente che segue a una vasta gamma di soluzioni implementate per favorire e sostenere il lavoro delle aziende che operano nel turismo".



L'evento virtuale di tre giorni includerà incontri tra acquirenti e venditori, sessioni di conferenze, mostre virtuali e tanto altro.