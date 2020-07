Lo Chateau Marmont di Hollywood diventa un hotel members only

16:36

Il famoso Chateau Marmont di Hollywood, l’albergo delle celebrità e dei vip, che negli anni ha ospitato da Greta Garbo a John Belushi fino a James Dean si trasformerà in un hotel members only entro il prossimo anno.

Il proprietario Andre Balazs ha infatti deciso di suddividere la proprietà su numerosi soci, ai quali sarà riservato l’accesso all’hotel con il ristorante, un maggiordomo privato e la possibilità di lasciare all’interno dell’albergo gli oggetti personali per più soggiorni lunghi.



L’hotel, realizzato nel 1920 come condominio di lusso a forma di castello, già nel 1931 era stato trasformato in albergo.



La decisione di Balazs parte dal presupposto che, già prima della pandemia, circa il 70% degli ospiti era composto da repeater e oggi, in era Covid, la possibilità di conoscere tutti coloro che risiederanno nell’hotel è considerato un plus.



L’idea di Balazs è di espandere il concetto di hotel members only in tutte le grandi città del mondo, da Londra a New York, da Parigi a Singapore a Milano.