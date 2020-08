Il Regno Unito potrebbe estendere l’obbligo di quarantena alla Francia

12:29

Il Regno Unito potrebbe presto estendere l’obbligo di quarantena in entrata alla Francia. A preoccupare il Governo britannico sarebbe la possibilità che nel Paese si possa verificare una seconda ondata di contagi da Covid-19.

Per il momento, riporta Travel Mole, nessuna conferma ufficiale sembra è arrivata dall’Esecutivo Uk, ma, in un’intervista a Sky News, il cancelliere Rishi Sunak ha confermato la possibilità di nuove limitazioni ai viaggi.

“Quello che posso dire – ha dichiarato - è che siamo nel mezzo di una pandemia globale e questo significa che c’è sempre il rischio di possibili limitazioni ai viaggi e le persone devono tenerlo a mente. Se dovremo prendere delle decisioni per tutelare la salute delle persone, non esiteremo”.