Da Halloween a Natale: l'autunno a Disneyland Paris

11:36

Ha riaperto gradualmente i battenti dallo scorso 15 luglio e dopo un'estate a misura di Covid, Disneyland Paris si prepara all'autunno con due appuntamenti ormai iconici per il parco: Halloween e Natale.

Secondo quanto pubblicato sul profilo ufficiale Twitter di Disneyland Paris, si parte il 26 settembre con il Festival Halloween Disney, che durerà fino al 1° novembre: in linea con le misure di sicurezza adottate in tema di salute, il festival sarà reinventato e le Serate Halloween non avranno luogo.



Dal 7 novembre al 10 gennaio 2021 sarà la volta del Natale Incantato Disney, uno degli eventi più attesi della stagione che solitamente richiama un grande afflusso di visitatori.



Anche in questo caso, nelle prossime settimane saranno rivelati maggiori dettagli circa parate, spettacoli ed eventi organizzati nel parco nel rispetto del distanziamento sociale e delle misure di sicurezza per la salute.



Oriana Davini