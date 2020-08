La Thailandia riparte con i soggiorni lunghi: le regole da ottobre

13:58

La Thailandia è pronta a ripartire con l’apertura di Phuket ai turisti stranieri. Da ottobre saranno nuovamente autorizzati i soggiorni lunghi mentre rimane ancora in essere lo stop per gli short break in spiaggia.

Permanenza minima 30 giorni con due settimane di quarantena in hotel, è questa la richiesta per poter godere delle bellezze dell’isola.



L’economia thailandese ha registrato un -12.2% nel secondo trimestre dell’anno, adesso è tempo di ripresa. Come riporta travelmole.com il Tourism Authority of Thailand ha detto che solo dopo aver portato a termine il protocollo si avrà il via libera per svolgere la visita in libertà. In aggiunta a ciò, verranno effettuati due tamponi così ridurre al minimo il rischio contagio. G. G.