Assicurazione gratis ai viaggiatori, l’idea per rilanciare il turismo in Repubblica Dominicana

08:45

Nuove iniziative per fare della Repubblica Dominicana una destinazione turistica sicura e appetibile. A comunicarle è lo spesso presidente Luis Abinader Corona, che ha introdotto le linee guida del Piano di ripresa per un turismo responsabile.

“Il nostro obiettivo è ridurre al minimo gli effetti della pandemia e facilitare una ripresa responsabile che dia priorità alla salute, massimizzi il potenziale per la creazione di posti di lavoro e la crescita economica e promuova un ulteriore sviluppo sostenibile del settore". Il piano del governo prevede una serie di misure per garantire la salute e la sicurezza dei residenti e dei visitatori. Queste misure includeranno nuovi protocolli sanitari certificati a livello internazionale e si applicheranno all'intero settore, inclusi ristoranti e bar.



Fra le misure, a partire dalla fine di settembre, si segnalano i test rapidi eseguiti a campione sui viaggiatori in arrivo, come il test diagnostico del respiro per COVID-19. Una volta che questa misura sarà in atto, il requisito per un test COVID-19 negativo prima dell'arrivo verrà eliminato.



Inoltre, distanziamento sociali e uso di mascherina saranno obbligatori per tutta la durata del soggiorno del visitatore.

A tutti i turisti che visitano un albergo verrà concesso, in via temporanea, un piano di assistenza di viaggio che comprenderà copertura per emergenze, telemedicina, alloggio per soggiorni prolungati e costi per cambio volo in caso di contagio. Questa assicurazione sarà fornita gratuitamente al visitatore fino a dicembre 2020 e sarà pagata al 100% dallo Stato dominicano.



Le proprietà implementeranno una gestione sanitaria efficace con fornitori, appaltatori e dipendenti. Il protocollo è inoltre in fase di certificazione da parte del Wttc e fdel Buró Veritas.

Seguirà anche un piano di comunicazione per turisti e partner per far sapere al mondo che la Repubblica Dominicana è una destinazione di viaggio sicura. Il piano di comunicazione comprende formazione, materiale dettagliato, aggiornamento costante e ottimizzazione dei motori di ricerca.