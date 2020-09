Visit Brussels, si ricomincia con il festival del Fumetto

13:02

Visit Brussels ha annunciato un graduale ritorno alla normalità in termini di accoglienza turistica, con il ripristino di buona parte dei collegamenti aerei dall’Italia e il ritorno alla piena operatività di molte strutture ricettive.

In linea con questa ripresa, sono stati riconfermati anche alcuni eventi di richiamo internazionale, come il Festival del Fumetto, in programma dall'11 al 20 settembre con una formula completamente ripensata per tenere conto delle normative di sicurezza. Per garantire ampi spazi e il distanziamento necessario, l’evento è stato trasferito alla Gare Maritime presso Tour&Taxis, dove verrà realizzato un percorso immersivo di oltre 3.400 metri quadrati nel quale saranno ricreate le atmosfere dei fumetti.



Gli eventi di Visit Brussels proseguiranno per tutto settembre con un focus dedicato all’arte moderna, con una serie di appuntamenti in alcuni luoghi simbolo della città, a cominciare dal Kanal - Centre Pompidou dove a partire dal 24 settembre l’ex garage Citroën ospiterà 'It Never Ends', mostra evento dedicata a John M. Armleder.



A ottobre, spazio all’architettura: si parte con il ritorno del Festival Banad, slittato dalle date originarie di marzo alla nuova collocazione dal 26 settembre al 4 ottobre. Tra visite guidate, mostre e aperture straordinarie di monumenti, ville e residenze normalmente chiuse al pubblico, il programma promette un viaggio approfondito nel mondo dell’Art Nouveau e dell’Art Deco.

A seguire, l’Artonov Festival, dal 4 all’11 ottobre, punterà i riflettori sulle diverse declinazioni che questo movimento ha avuto in numerose discipline. Infine, la Biennale di Architettura Moderna in calendario dal 13 al 31 ottobre aprirà una finestra sul patrimonio lasciato in eredità dal Modernismo.