Us Travel Association: lo stop ai viaggi costa agli Usa 360 miliardi di dollari

15:35

Un impatto devastante di 360 miliardi di dollari, ovvero due miliardi al giorno: tanto è costato lo stop dei viaggi dovuto alla pandemia da Covid-19 all'economia statunitense.

L'allarme arriva dalla Us Travel Association, che ribadisce come una ripresa economica non sia possibile senza una legge sui soccorsi da mettere in atto in fase di emergenza per tutta la filiera dell'industria dei viaggi.



Dall'inizio della pandemia al 1° maggio, riporta Travelweekly, metà dei posti di lavoro nel turismo sono stati spazzati via. Per questo motivo la Us Travel chiede al governo una legge che dia sussidi immediati alle dmc. La richiesta più urgente, chiede Tori Barnes, public affairs and policy executive vice president, "è che il Congresso riconosca che un aiuto sostanziale e immediato ai datori di lavoro che operano nel turismo è vitale per l'intero mercato del lavoro americano". O. D.