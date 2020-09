Coronavirus, la Francia corre ai ripari: a Parigi sale l'allerta

10:11

Nuova stretta su Parigi da parte del Governo francese dopo l’impennata dei casi di persone positive al Coronavirus. La capitale è stata messa sotto ‘allerta rafforzata’, con misure precauzionali come la chiusura dei bar alle 22, un obbligo che scatterà a partire da lunedì.

Oltre alla capitale sono altre 10 le città in cui è salito il livello di allerta, come spiega repubblica.it: Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nizza Rennes, Rouen, Saint-Etienne e Toulouse. Mentre le scuole rimarranno aperte, nei luoghi pubblici saranno vietate le riunioni di gruppi superiori alle 10 persone, così come le feste e i raduni.



Ancora peggiore, invece, la situazione dell'area di Marsiglia, seconda città della Francia, e dell'area metropolitana che questa condivide con Aix-en-Provance. In questa zona è infatti scattata l'allerta massima, a causa di un tasso di infezioni superiore ai 250 casi ogni 100mila abitanti. Tra le misure adottate da lunedì, come ha spiegato il ministro della Sanità Olivier Véran, la chiusura di bar e ristoranti.