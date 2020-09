Visit Australia: video immersivi con la tecnologia 8D

19:32

Una collezione di video immersivi realizzati con la tecnologia audio 8D per consentire ai viaggiatori ora orfani della destinazione di effettuare un viaggio sensoriale nelle destinazioni più iconiche dell’Australia.

Pubblicità

La novità, disponibile sul canale YouTube di Tourism Australia, porta la firma dell’ente del turismo del Paese. Si tratta di sei video tematizzati in base ai colori che consentono di provare sensazioni ed emozioni come se si fosse sul posto.



"Sebbene in questo momento le attuali restrizioni non consentano ai viaggiatori internazionali di visitare l'Australia – commenta il managing director di Tourism Australia Phillipa Harrison -, vogliamo continuare ad ispirare a un viaggio nella destinazione tramite audaci e coinvolgenti iniziative, e ricordare le singolari esperienze che vivranno quando verranno a trovarci”.