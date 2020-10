Singapore: nuovo direttore dell’Ente del Turismo per Europa Centrale e Meridionale

16:33

Dopo 38 anni al Singapore Tourism Board Brigitte Fleischauer lascia la carica di central & southern european area director. Il successore è Cedric Zhou (nella foto), subentrato negli uffici della Singapore Tourist Board di Francoforte dopo l’addio ufficiale, il 1 ottobre.

Come sottolinea una nota dell’ente, “Brigitte Fleischauer ha contribuito alla crescita dei mercati Ecm e al raddoppio degli arrivi italiani dal 2011 con 53.520 arrivi al 2019 con 102.724 arrivi”.



Zhou, “dopo tre anni come market development manager di Singapore Airlines, nel luglio 2015 è entrato a far parte della Singapore Exhibition and Convention Bureau del Singapore Tourism Board”. A febbraio del 2018 si è poi trasferito a Francoforte come senior manager.