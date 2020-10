Grecia, gli operatori: “Abbiamo reagito alle difficoltà”

21:00

Bilancio con qualche nota positiva per l’estate della Grecia. Ansamed.it riporta le impressioni degli operatori e degli amministratori del Paese, che parlano di una stagione sicuramente difficile ma che ha visto la capacità di reagire da parte del comparto.

Il messaggio che è arrivato al mercato, affermano, è sostanzialmente positivo e ha visto la Grecia come una delle destinazioni chiave della stagione.



Tuttavia per il bilancio di fine anno si temono numeri pesanti, nonostante l’andamento dell’alta stagione. La speranza espressa dalle aziende è che poco per volta, con le adeguate misure, si ricominci a viaggiare.