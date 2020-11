Spagna: necessario test Pcr negativo per chi proviene da aree a rischio

11:15

Cambio di passo nelle regole per entrare in Spagna. Il Governo richiederà test Pcr negativi per il coronavirus negli aeroporti a chiunque arrivi da aree a rischio a partire dal 23 novembre. Il test richiesto deve essere stato eseguito entro le 72 ore precedenti all'arrivo.

La comunicazione riportata da Preferente è stata fatta dal ministro della salute spagnolo, Salvador Illa. Il modulo che tutti i viaggiatori devono compilare prima di entrare in Spagna conterrà anche la domanda sulla disponibilità di questo documento, che deve essere presentato in originale in formato cartaceo o elettronico e scritto in spagnolo o inglese.

Secondo l'ultimo rapporto del Centro europeo per il controllo delle malattie del 5 novembre, tutti i paesi europei e quelli di area Schengen, ad eccezione di Norvegia, Finlandia e Grecia, sono a rischio massimo e sarebbero tenuti a presentare il test.