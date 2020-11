Maldive: due resort creano una struttura per test rapidi Covid-19

21:00

Quando l'unione fa la forza: Nautilus Maldives e Milaidhoo Island Maldives, resort di lusso nell'atollo di Baa, si sono alleati per finanziare la creazione di una struttura per test rapidi Covid-19 sulla vicina isola di Dharavandoo, in collaborazione con il consiglio locale.

La struttura è diventata pienamente operativa lo scorso 10 novembre tanto che, si legge su Luxury Travel Advisor, Nautilus Maldives è ora in grado di fornire test Covid-19 a ospiti e personale direttamente presso il resort, con risultati consegnati entro 24 ore e il servizio aperto anche alla popolazione locale.



Ma non solo: il luxury resort ha anche finanziato un'estensione del centro sanitario esistente a Dharavandoo, in modo che il servizio di test Pcr abbia una propria struttura completamente separata dal resto. O. D.