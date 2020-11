Wttc: a Cancun a marzo il summit internazionale

19:31

Fra i primi appuntamenti a tornare in presenza, dal 23 al 25 marzo 2021 si svolgerà a Cancun il global summit del World Travel & Tourism Council.

Come segnalato da TravelDailyNews, il 20° Wttc Global Summit si svolgerà con un format ibrido, osservando tutti i protocolli di salute e sicurezzae verrà realizzato in collaborazione con il governo del Quintana Roo. Il format includerà inviti all'evento dal vivo, con numeri limitati e ampie sessioni all'aperto per garantire il distanziamento sociale.



Quanti non saranno in grado di partecipare potranno farlo virtualmente, grazie a 20.000 registrazioni gratuite online disponibili, consentendo agli iscritti di ascoltare una serie di oratori internazionali appositamente invitati come headliner dell'evento e partecipare a speciali sessioni di breakout.



Durante una conferenza stampa congiunta a Città del Messico, Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc e il governatore di Quintana Roo, Carlos Joaquin Gonzalez, hanno affermato che questo evento innovativo sarà condotto con responsabilità e seguendo la 'nuova normalità' e diventerà un piattaforma per la ripresa del settore.

Il Summit si svolgerà presso il Moon Palace Convention Center. Jose Chapur, presidente del Palace Resorts Group, era presente alla presentazione durante la quale ha ringraziato il Wttc e il Governo di Quintana Roo per la fiducia accordata.



Gloria Guevara ha aggiunto: "Ogni aspetto del ventesimo vertice globale del Wttc viene preso in considerazione per garantire che sia conforme ai migliori protocolli di salute e igiene disponibili al mondo”.