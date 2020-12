10:18

Le agenzie di viaggi tedesche si schierano contro la controversa decisione del Governo di includere le isole Canarie nella lista nera delle destinazioni verso le quali il viaggio è sconsigliato a causa dell'elevata incidenza del Covid-19.

Come riportato da Preferente, il presidente della German Travel Association, Norbert Fiebig, ha ribadito che "l'allerta di viaggio in generale per tutte le isole è incomprensibile. I numeri parlano chiaro: a El Hierro l'incidenza è attualmente nulla, a La Palma e Lanzarote ci sono 12 contagi ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni, a Fuerteventura 17 e a Gran Canaria 30. Solo Tenerife supera la soglia delle 50 nuove infezioni. Se un turista viaggia da La Palma alla Sassonia, dove l'incidenza è superiore a 400 casi ogni 100mila abitanti, deve restare in quarantena per dieci giorni. È inammissibile”.



La protesta segue la decisione del Governo tedesco, che lo scorso 18 dicembre aveva annunciato che dal 20 dicembre le isole Canarie sarebbero tornate nell'elenco delle aree a rischio per il coronavirus.