Congresso Usa: al via un piano di aiuti che sfiora i mille miliardi di dollari

09:15

Il Congresso Usa ha siglato un accordo per il varo del disegno di legge Covid del valore di circa 900 miliardi di dollari. Al via quindi un pacchetto di aiuti economici da quasi mille miliardi di dollari per fornire il sostegno atteso da tempo.

Come riportato da Travel Weekly, l'accordo, annunciato dai leader del Congresso, garantirà un sussidio di disoccupazione supplementare temporaneo di 300 dollari a settimana e un pagamento di ulteriori 600 dollari una tantum alla maggior parte degli americani, insieme a un nuovo round di sussidi per le imprese colpite.



Il presidente eletto Joe Biden era ansioso di trovare un accordo per fornire l'aiuto tanto atteso e una spinta all'economia.

"Ci sarà un altro importante pacchetto di salvataggio per il popolo americano - ha dichiarato il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell annunciando il provvedimento che ammonterebbe a quasi 900 miliardi di dollari -. Si tratta della messa in atto di politiche mirate per aiutare gli americani in difficoltà che hanno già aspettato troppo a lungo".