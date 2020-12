Due mesi in Thailandia con l’Escape Package

13:31

Escape Package è il nome dell’ultima iniziativa della Thailandia, che riapre le porte ai viaggiatori con una proposta particolare per chi ha molto tempo a disposizione.

L’idea è di Asian Trail, che in collaborazione con Bell Travel e Alidays prevede la possibilità di trascorrere due mesi in Thailandia a partire da 999 euro al mese a persona. Parte integrante dei due mesi inclusi nell’offerta anche la quarantena obbligatoria di 14 giorni a cui sono tenuti tutti i turisti e i visitatori stranieri in arrivo nel Paese.



Il pacchetto è acquistabile esclusivamente in agenzia e comprende le due destinazioni più amate dagli italiani: Bangkok e Phuket.

A Bangkok il soggiorno (16 giorni-15 notti) è previsto presso il quattro stelle hotel Centara Watergate Bangkok, uno degli Alternative State Quarantine hotel situati in tutto il Paese e certificati dal Governo.



Estensione mare a Phuket presso Asq Novotel Phuket Kamala (4 stelle superiori) in trattamento b&b con escursione a Phi Phi Island inclusa.