Canada, oltre alla quarantena richiesto un test negativo per entrare nel Paese

08:47

A partire dal prossimo 7 gennaio tutti i viaggiatori che arriveranno in Canada via aereo dovranno risultare negativi al Covid 19. Il Paese, infatti, ha deciso di richiedere a tutti i viaggiatori in entrata a partire da 5 anni in su la presentazione di un test Pcr negativo, che dovrà essere effettuato prima della partenza, entro 72 ore dal volo.

Oltre alla presentazione del risultato del test, i viaggiatori dovranno effettuare una quarantena di 14 giorni all’arrivo nel Paese.



Questa nuova richiesta da parte del Canada arriva poche settimane dopo lo stop ai viaggi dal Regno Unito, a seguito dell’emergere della cosiddetta ‘variante inglese’ del virus, mentre è stato ulteriormente prolungata la chiusura del confine terrestre fra Stati Uniti e Canada, ad oggi in vigore fino al 21 gennaio.