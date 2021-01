Meno estetica e più realtà: così TikTok cambia la comunicazione del turismo

09:15

Meno piscine a sfioro stranamente deserte, tavole apparecchiate su spiagge paradisiache e tramonti filtrati, ma più realtà: così TikTok sta cambiando il racconto del turismo.

Pubblicità

L'estetica patinata di Instagram, alla quale il mondo dei viaggi si è abituato negli ultimi anni, inizia a patire la concorrenza del social network appannaggio non più soltanto dei giovanissimi.



Secondo quanto riporta la testata statunitense Thrillist, oltre ai balletti e ai paesaggi perfetti, TikTok offre video di massimo 30 secondi ad alto tasso di empatia e con una componente musicale molto forte.



Un nuovo modo di raccontare i luoghi che anche l'industria turistica potrebbe iniziare a utilizzare, unendo musica orecchiabile e immagini come se fosse il trailer di un film ma sempre ben radicata nella realtà.



Qualche esempio? Persone reali che ballano nella propria città svelando luoghi come murales, strade, mezzi pubblici, club, insomma stimoli per mostrare com'è la vita vera in altri luoghi. O. D.