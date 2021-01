Regno Unito e Brasile: cosa cambia

08:35

Un caso a sé riguarda il Regno Unito, per il quale il nuovo Dpcm proroga fino al 5 marzo l’ordinanza del 9 gennaio, consentendo l’ingresso o rientro in Italia solo se si è residenti da prima del 23 dicembre 2020 o se si è in condizione di assoluta necessità.

In questo caso, c’è l’obbligo di sottoporsi a doppio tampone negativo prima della partenza e all’arrivo e di sottostare a isolamento fiduciario.

Almeno fino al 31 gennaio 2021 infine, resta in vigore la sospensione del traffico aereo dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Paese o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, senza alcuna eccezione.