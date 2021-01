Abu Dhabi prosegue nel piano di implementazione di ‘Go Safe’

13:58

Prosegue il programma di certificazione ‘Go Safe’ ideato dal Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi per garantire standard elevati in materia di salute e sicurezza in tutti gli esercizi commerciali, turistici e di vendita al dettaglio di Abu Dhabi.

L'iniziativa ha riunito il Dipartimento dello Sviluppo Economico di Abu Dhabi, il Dipartimento dei Comuni e dei Trasporti, Aldar Properties, Modon Properties, i parchi a tema e le attrazioni di Yas Island, nonché Etihad Airways in una partnership congiunta creata per fronteggiare la diffusione del virus e supportare l'economia locale. Questa collaborazione permette alle ulteriori strutture gestite dai partner coinvolti di entrare a far parte del nuovo piano di implementazione allargato.



Dal lancio del progetto nel giugno 2020 Dct Abu Dhabi ha certificato il 95% degli hotel, nonché il circuito di Yas Marina, quattro parchi a tema sull'isola di Yas, 33 centri commerciali in tutta la capitale e due cinema. In linea con le raccomandazioni dettate dall'Oms e dal Cdc, ‘Go Safe’ garantisce un ambiente sicuro sia per i residenti che per i visitatori.



"La campagna ‘Go Safe’ promossa da Dct Abu Dhabi ha sostenuto gli sforzi di Abu Dhabi per riaprire in sicurezza le sue attrazioni ai visitatori nazionali e internazionali. All'inizio del 2021, il mantenimento di questi elevati standard di sicurezza e igiene rimane la nostra massima priorità per proteggere la salute pubblica, potenziando al contempo il contributo economico dei nostri partner nei settori dell'ospitalità e dell'intrattenimento - ha spiegato Ali Hassan Al Shaiba, executive director tourism and marketing del Dct Abu Dhabi -. Con un numero maggiore di stakeholder iscritti al programma di certificazione, miriamo ad attivare ‘Go Safe’ in modo sempre più efficace in tutta la capitale, per raggiungere l’obiettivo di rendere la destinazione completamente sicura".