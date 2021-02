Crime Index di Numbeo: Trieste tra le città più sicure al mondo

08:47

C’è anche Trieste nell’elenco delle città più sicure al mondo secondo il Crime Index di Numbeo del 2021, lo studio che monitora la sicurezza di 431 città.

Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia è decimo nella classifica, con un indice della criminalità di 18,15 punti e un indice della sicurezza di 81,85. L’Index giudica Abu Dhabi la città più sicura del mondo, con un indice della criminalità di 11,54 punti, seguita da Doha.



Qatar il Paese più sicuro

Nel 2020 il Qatar ha mantenuto la posizione di Paese più sicuro al mondo, collocandosi al primo posto nel Global Index di Numbeo; per la terza volta negli ultimi cinque anni si è posizionato in tale classifica come la destinazione più sicura del pianeta. "Facciamo sempre il possibile per migliorare e valorizzare i servizi offerti ai nostri visitatori internazionali - spiega il direttore esecutivo del Qatar National Tourism Council (Qntc), Berthold Trenkel -. La collocazione di Doha come seconda città più sicura al mondo quest'anno e il mantenimento della posizione di Paese più sicuro al mondo lo scorso anno sono una testimonianza del contributo delle istituzioni, che hanno portato Doha e il Qatar a diventare le destinazioni più accoglienti e ospitali per i turisti e per i residenti".



Le più pericolose

All’opposto della classifica troviamo Caracas, la capitale del Venezuela, giudicata la città più pericolosa del mondo con un indice della criminalità dell’84,71 punti, seguita da Port Moresby, in Papua Nuova Guinea.



Tornando invece alle mete più sicure, oltre alla prima Abu Dhabi e alla seconda, Doha, terza sul podio è Taipei, seguita da Quebec City e da Zurigo.