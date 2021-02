Connect@Changi, Singapore riparte dal business travel

19:29

Il futuro di Singapore passa per il business travel. Sono aperte infatti le prenotazioni per il programma Connect@Changi per il quale si prevede l'arrivo dei primi viaggiatori già a partire dal prossimo mese. 150 camere di cui 40 destinate alle riunioni con un obiettivo, in vista dell'estate, di 660 camere e 170 meeting room.

Chi entrerà in questa 'bolla' arrivando dall'estero, sarà ospitato dopo aver effettuato il tampone anti-Covid e potrà svolgere tutte le attività professionali senza mai lasciare la struttura.



Come riporta travelmole.com, il vice Primo Ministro di Singapore ha spiegato che a fronte di tutte le incertezze, bisogna pur provare il modo di percorrere nuove strade che consentano la ripresa di incontri ed eventi in persona. G. G.