Primi passi per il certificato vaccinale europeo. Ma attenzione: secondo le notizie arrivate nelle ultime ore non si tratterà di un vero e proprio passaporto sanitario. Insomma, non si tratterà di un documento indispensabile per viaggiare, ma costituirà una corsia preferenziale per spostarsi all’interno dell’Ue.

Questo è quanto emerge dalle prime notizie sugli accordi riguardanti le modalità per viaggiare all’interno dell’Unione europea.



Il nodo dei vaccini

Come riporta corriere.it, la direzione presa dall’Unione sembrerebbe essere quella di non creare un documento indispensabile per viaggiare, ma un certificato che renda più snelle le operazioni.



Anche perché, come sottolinea il portale del quotidiano, al momento la partita più importante da giocare è proprio quella degli approvvigionamenti dei vaccini: senza questo tassello fondamentale l’idea stessa del passaporto vaccinale sarebbe sostanzialmente svuotata di significato.