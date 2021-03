Mauritius torna in lockdown per due settimane

10:12

Due settimane di lockdown totale fino al 25 marzo per fermare sul nascere il possibile sviluppo di nuovi casi di Covid dopo la scoperta di 15 positivi sull’isola. È la decisione del Governo di Mauritius, impegnato a completare una massiccia campagna di vaccinazione per tutta la popolazione over 18 e tutti gli stranieri residenti sull’isola in possesso del visto premium per i soggiorni lunghi.

Con il lockdown è stato richiesto ai residenti di rimanere in casa, mentre i turisti presenti dovranno restare per tutto il periodo negli hotel in quanto tutti i voli sono stati sospesi, con la sola eccezione delle operazioni cargo.



Secondo quanto riportato da Travelmole, il Governo dell’isola è già al lavoro con tutte le attività turistiche per fornire il supporto necessario in questa fase di emergenza.