Fuga a Mauritius: nasce il nuovo visto Premium per i soggiorni lunghi

È valido per un anno, con possibilità di rinnovo, e può essere richiesto da coloro che vogliono trasferirsi continuando a lavorare da remoto, avere una seconda casa a lungo termine sull’isola o trascorrere lì il periodo della propria pensione. Mauritius lancia il nuovo visto Premium, per soddisfare la crescente richiesta di soggiorni di lunga durata da parte dei visitatori internazionali in un Paese percepito come una destinazione perfetta per il trasferimento a lungo termine, in quanto fornisce un ambiente protetto dal Covid insieme a stabilità economica, politica e giuridica.

Il servizio di concierge

Mauritius offre anche una vasta gamma di opzioni di alloggi in affitto per soggiorni di lunga durata che vanno dagli appartamenti alle case sulla spiaggia. Ai residenti è inoltre consentito acquistare proprietà comprese ville di lusso, attici, appartamenti e duplex nell'ambito di specifici programmi di investimento.



Per i nuovi residenti sarà predisposto un servizio di concierge all'arrivo che li aiuterà a trovare case, auto, servizi bancari e telecomunicazioni; inoltre, i titolari di visto Premium non dovranno più lasciare il Paese al termine del visto per rinnovare il loro status di visitatore temporaneo, contribuendo a mantenere l'isola più protetta dal Covid sul lungo periodo.



Protocollo sanitario rigido

Rigido il protocollo sanitario previsto per arginare l’avanzata del Covid-19. Tutti i nuovi arrivati sull'isola sono infatti tenuti a sottoporsi a un periodo di quarantena di 14 giorni combinato con un test PCR prima della partenza, un test all’arrivo e un altro di follow-up al giorno 7 e 14.



I mauriziani che rientrano a Mauritius e i visitatori a breve e lungo termine sono invitati a seguire le stesse procedure per mantenere l’isola al sicuro.



"Una seconda casa sicura"

"Mauritius è aperta - ha dichiarato il ministro delle Finanze, Renganaden Padayachy -. Sono i benvenuti nel nostro Paese i visitatori che cercano una seconda casa sicura e protetta a lungo termine. All'arrivo chiediamo a tutti di rispettare i nostri rigorosi requisiti sanitari e in cambio offriamo loro una destinazione protetta dal Covid, con infrastrutture aziendali e per il tempo libero d’eccellenza, per facilitare il lavoro da remoto e i programmi in pensione".



Chi ha diritto al visto

I soggetti ammessi al visto Premium sono i turisti abituali che avevano programmato di andare in pensione e migrare a Mauritius prima della pandemia da Covid-19; i pensionati che cercano un rifugio sicuro; gli investitori e i professionisti che desiderano venire con la loro famiglia e lavorare a distanza da Mauritius e che hanno anche la possibilità di offrire questa opzione ai propri dipendenti e, infine, i visitatori che hanno figli che studiano a Mauritius.



Come richiedere il documento

Il nuovo visto Premium per Mauritius è valido per un periodo di un anno e rinnovabile. Le richieste possono essere inviate tramite l'Economic Development Board (EDB) già da ora e dal 15 novembre 2020 tramite un portale apposito.



“Il settore turistico di Mauritius - spiega Il presidente della Mauritius Tourism Promotion Authority (Mtpa), Nilen Vencadasmy - ha sviluppato pacchetti innovativi per accogliere i visitatori e facilitare il lavoro dei nomadi digitali. La nostra isola è protetta dal Covid e con la sua infrastruttura moderna è un luogo ideale per lavorare a distanza e per far parte della nostra più ampia comunità”.