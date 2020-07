Constance Hotels lancia il sito 'Constance B2B' dedicato al trade

11:03

Constance Hotels, Resorts & Golf lancia un nuovo sito dedicato al trade. Si tratta della piattaforma ‘Constance B2B’, progettata per fornire uno strumento per familiarizzare con i brand del gruppo e accedere velocemente alle informazioni.

Pubblicità

Include elementi utili alla commercializzazione delle strutture, schede informative, brochure e gallery online. Contestualmente la compagnia sta avviando ‘Constance Champion’, programma di formazione online rivolto a potenziali agenti, strumento di e-learning per l’apprendimento a distanza, volto a formare il trade sui plus delle proprietà Constance, consentendo agli agenti di comprendere meglio il concept e i prodotti. L’accesso è su invito, e al termine del percorso gli iscritti fanno un test per essere qualificati Constance Champion, con l’opportunità anche di vincere un soggiorno in una delle proprietà a Mauritius, alle Seychelles o Maldive. S.P.