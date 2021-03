Usa, Disneyland Resort verso la riapertura

09:16

Disneyland Resort, dopo un lungo periodo di blocco delle attività causato dallo scoppio della pandemia, prevede di riaprire al pubblico il Disneyland Park e il Disney California Adventure Park il prossimo 30 aprile.

Al momento però i parchi - stando a quanto dichiarato dal ceo Bob Chapek alla Cnbc - funzioneranno a capacità limitata (circa 15%) e l'accesso (con prenotazione anticipata) sarà riservato ai residenti in California.



Per quanto riguarda gli hotel, la riapertura sarà graduale: il Disney's Grand Californian Hotel & Spa conta di riaprire il 29 aprile, seguito, il 2 maggio, dal Disney Vacation Club Villas; mentre il Disney's Paradise Pier Hotel e il Disneyland Hotel riapriranno in un secondo momento.



Livia Fabietti